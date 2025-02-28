Girne Belediyesi, trafik akışını rahatlatmak amacıyla Baldöken Otoparkı ve çevresinde yeni düzenlemeler hayata geçirdiğini açıkladı.

Girne Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Girne Belediyesi Trafik Komisyonu’nun aldığı karar doğrultusunda Baldöken Otoparkından Mustafa Çağatay Caddesi’ne çıkış yönü ve Bahriyeli Sokak’tan Baldöken Otoparkına giriş yönündeki tek yön uygulamalarının kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul , “Baldöken Otoparkından Mustafa Çağatay Caddesi’ne çıkış yönü ve Bahriyeli Sokak’tan Baldöken Otoparkına giriş istikametindeki tek yol uygulamaları kaldırıldı. Mevcut uygulamaların trafik yoğunluğuna yardımcı olmadığı gibi Şht. Hüsnü Mustafa sokağın, otobüslerin park yeri haline dönüşmesine sebep olduğu tespit edilerek bu karar alınmıştır."dedi.