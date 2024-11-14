Yılmaz: “24 Aralık 1963'te Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıların unutulmaması ve bu tarihi yaşatmak adına askeri hastanemize bu anlamlı tarihin ismini vermek, vefa borcumuzun bir ifadesidir”

Üstel: “Tarihten gelen bağlarla iş birliği içinde yola devam edeceğiz. Hastane Girne’de marka olacak, özelde Girne ve KKTC halkına hizmet edecek”

Adını, Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarında, 24 Aralık 1963’teki Kanlı Noel saldırısında hayatını kaybedenlerin anısından alan “24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi”, bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Girne’deki hastanenin açılış törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, bakanlar, milletvekilleri, konuk heyetler, askeri erkan ve diğer davetliler katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41. kuruluş yıl dönümünde, Kıbrıs Türk halkına bayram armağanı olarak açılışı yapılan hastanenin açılışı öncesinde İstiklal Marşı okundu.

Törende, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in mesajı okundu. Güler, mesajında, Kıbrıs Türk halkı ve KKTC’ye her alanda destek vermeye devam edeceklerini ifade ederek, yeni çağdaş modern hastanenin ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Üstel

Başbakan Ünal Üstel törende yaptığı konuşmada, KKTC’nin 41. yıl dönümü kutlamalarına kendilerini yalnız bırakmayan konuklara teşekkür etti.

Üstel, tarihten gelen bağlarla iş birliği içinde yola devam edeceklerini ifade ederek, hastanenin Girne’de marka olacağını, özelde Girne ve KKTC halkına hizmet edeceğini söyledi.

Türkiye ile imzalanan iş birliği protokolleriyle ülkenin alt yapısı turizm eğitim ve sanayide büyük projelere imza koyduklarını belirten Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yılmaz’a teşekkür etti.

Üstel, hükümet olarak halkın ihtiyaçlarını karşılamak ve refahını yükseltmek için Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte her alanda çalıştıklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tanınma çağrıları ve KKTC’nin TDT gözlemci üyeliğini anımsatan Üstel, güçlü iş birliğini artırmak için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ülkeye yatırım yapmaya devam edeceklerini ifade eden Üstel, bitmek üzere olan Girne Hastanesi’nin de yıl sonuna kadar açılacağını kaydetti.

Başbakan Üstel, Lapta bölgesinde sağlık ocağının hizmete gireceğini, Güzelyurt Hastanesi ve Maraş Hastanesi’nin tamamlanacağını ifade ederek, 2025 yılının sağlık yılı olacağını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’ne gönülden bağlı olduklarını ifade eden Üstel, 2027 yılına kadar hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti; her alanda destek veren Türkiye Cumhuriyetine teşekkür ederek “Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yılmaz

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, hastanenin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Yılmaz, “24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hayırlı olmasını diliyorum. Kıbrıs’ı bir milli dava olarak gönlüne nakşetmiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sizlere selamlarını ve en kalbi sevgilerini iletiyorum” dedi.

KKTC’ye her ziyaretlerinin mutlaka içi dolu projeler, iş birlikleri ve kalkınma müjdeleri barındırdığını ifade eden Yılmaz, bu seferki programların taşıdığı önem ve ehemmiyetin kendileri için bir başka anlamlı olduğunu söyledi.

Cevdet Yılmaz, bir taraftan KKTC’nin 41’inci kuruluş yıldönümünü idrak ettiklerini, bir taraftan da Cumhuriyete ulaşma yolunda çekilen acıların önemli bir sembolü olan 24 Aralık 1963 tarihini bu hastane ile ölümsüzleştirdiklerini belirterek şöyle devam etti:

“Bildiğiniz gibi Rum terör örgütü EOKA mensupları, 61 yıl önce başlattıkları Kanlı Noel saldırılarıyla Kıbrıs Türklerine yönelik etnik temizlik hareketine girişmişti.

Kadın, çocuk, bebek, yaşlı ayırt etmeden Kıbrıs Türkünü zalimce katlettiler…

1960 Ortaklık Devleti’nin tüm imkânlarını gasp etmek suretiyle hayata geçirilen bu barbarlığın asıl amacı, Akritas Planı çerçevesinde Kıbrıs Türklerini yok ederek Kıbrıs Adası’nı Yunanistan’a bağlamaktı.

Ancak Kıbrıs Türkü’nün Anavatan Türkiye ile birlikte ortaya koyduğu kahramanca direniş sayesinde menfur amaçlarına ulaşamadılar.

1974’e kadar geçen 11 yıllık sürede Kıbrıs Türkü’ne dünyanın gözü önünde çok büyük eziyetler yapıldı.

Bugün Filistin’de yaşanan savaş suçları ve soykırım girişimi, aynı seyirci aktörlerin gözü önünde ‘Kanlı Noel’ saldırılarıyla Kıbrıs Türklerine de uygulandı.

24 Aralık 1963’te, Lefkoşa’nın Kumsal semtinde gerçekleşen korkunç saldırıda, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı’nda görev yapan Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi Mürüvet İlhan ve çocukları Murat, Kutsi ve Hakan hunharca katledilmiştir.

İlhan ailesinin banyoda, küvette cansız halde bulunması, Kıbrıs Türk halkının hafızasına acı bir hatıra olarak kazınmış ve bu trajik olayın yaşandığı ev, bugün Barbarlık Müzesi olarak muhafaza edilerek ziyarete açılmıştır.

Bu vesileyle, Kanlı Noel’in şehitleri başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum

24 Aralık 1963'te Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıların unutulmaması ve bu tarihi yaşatmak adına askeri hastanemize bu anlamlı tarihin ismini vermek, vefa borcumuzun bir ifadesidir.

Bu karar, vatan uğruna şehit olan kahramanlarımızın hatırasını nesiller boyunca yaşatacak ve milletimizin mücadele ruhunu her daim canlı tutacaktır.

Kıbrıs Türk halkı, Türkiye’nin desteği ve mukavemetçi ruhuyla barbarlığa boyun eğmeyerek yıkılmamıştır yıkılmayacaktır.”

Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü iş birliğini, sağlık alanında ileri bir seviyeye taşıyan önemli bir açılışı birlikte gerçekleştirdiklerini, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan itibaren adada sağlık hizmeti sunan Girne Asker Hastanesi’nin, köklü geçmişi ve her geçen gün artan hizmet kalitesiyle çok sayıda vatandaşa destek sağladığını söyledi.

Yılmaz, bu değerli hizmetin, çağın gerektirdiği modern sistemlerle donatılan, tam kapasite yeni binasında devam edecek olmasının, kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

-“KKTC vatandaşlarına da hizmet sunacak”

Temeli 15 Kasım 2021’de atılan hastanenin geçtiğimiz Ağustos ayı itibariyle hasta kabulüne başladığını ifade eden Yılmaz, “Bugün yapacağımız açılış töreninin ardından hastanemiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına da sağlık hizmeti sunacak” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından 340 milyon Türk Lirası bütçe ile inşaat maliyeti karşılanan, 100 yataklı yeni Girne Asker Hastanesi’nin, 37 bin 500 metrekare arazi üzerinde 18 bin 472 metrekare kapalı alanda konumlandığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

“Bu hastanemizde, 31 poliklinik odası, 3 ameliyathane, 3 laboratuvar, tomografi, ultrason ve röntgen gibi donanımlar ile 16 tek yataklı, 24 çift yataklı hasta odası, 5 anne-bebek odası ve 8 yataklı yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır.

Ek olarak, hastanemizin yatak kapasitesi, ihtiyaç halinde daha fazla hastaya hizmet sunabilecek şekilde artırılabilecek esneklikte dizayn edilmiştir.

Tüm bu altyapı, kesintisiz sağlık hizmeti sunma hedefimize güçlü bir temel sağlamaktadır.

Acil servis birimi, yeterli fiziki alan ve tıbbi imkânlar sunarak, her türlü acil durumda hızlı ve etkin müdahaleye olanak sağlamaktadır.

Bu modern altyapı ile acil sağlık ihtiyaçlarına anında yanıt vererek hem bireysel hem toplumsal sağlık güvenliği desteklenmiş olacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Kuzey Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri personelimize uzun yıllardır sunulan bu hizmetin kapsamı, 6 Eylül 2024 tarihinde imzalanan ‘Mutabakat Muhtırası’ ile genişletilerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına da sağlık hizmeti sunulması hedeflenmiştir.

Bu önemli yatırımın hayata geçirilmesine destek veren ve emeği geçen değerli Bakanımız Yaşar Güler’in şahsında Milli Savunma Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kişi ve kuruluşlara, şükranlarımı sunuyorum.

24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi, adada önemli bir ihtiyacı karşılamış olacaktır.”

-“Kalkınmayı destekleyen projelere devam edeceğiz”

Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her alanda kalkınmasını destekleyen projelere aralıksız devam edeceklerini de ifade ederek, şöyle devam etti:

“Bu doğrultuda, bir yandan tarımsal su temini kapsamında "Orta Mesarya Ovası Sulama İletim Hattı" nın tamamlanması için çalışmalarımızı sürdürürken, diğer yandan köy yollarının modernize edilmesi için önemli adımlar atıyoruz.

Dijital dönüşüm sürecini hızlandırmak amacıyla, vatandaşlarımızın e-Devlet kapısına erişimini kolaylaştıracak mobil uygulamanın kısa sürede hayata geçirilmesini hedefliyoruz.

Ayrıca, açılışını gerçekleştirdiğimiz ‘24 Aralık 1963 Girne Askeri Hastanesi’ ile birlikte Lapta ve Maraş Sağlık Merkezleri gibi KKTC’nin birçok bölgesinde sağlık altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz.

Kalkınma desteklerimiz sürdürülebilir ve kurumsal nitelikte; siyaset üstü bir yapıdadır. Önceliklerimiz çerçevesinde ilerlemektedir.

Altyapı ve üstyapı yatırımları ile beşeri sermaye kapasitesini geliştirme projelerini yüksek kalite standartlarından taviz vermeden en hızlı şekilde hayata geçiren tüm kurumlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu ziyaret vesilesiyle hem bayram coşkusunu paylaşacak hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve Başbakan Sayın Ünal Üstel başta olmak üzere devlet ve hükümet yetkilileriyle bir araya gelerek ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınması için görüşmeler gerçekleştireceğiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişip güçlenmesi ve tüm kurum ve kuruluşlarıyla kendi ayakları üzerinde durması, ülkemiz için öncelikli bir hedeftir.

Bu doğrultuda, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin refahını artıracak projelerle KKTC’nin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi’nin hayırlı olmasını diliyor hepinizi bir kez daha şahsım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum.”

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, hastanenin adının, Kıbrıs Türk halkının esareti yaşadığı yıllara atfedilmesini olumlu karşıladığını söyledi, teşekkür etti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının 1963 yılında yaşadığı katliamları, mezalimi, terörü anımsatarak, Kıbrıs Türk halkının nerelerden nereye geldiğine, ne acılardan geçtiğine işaret etti.

Açılışa ve kutlamalara katılmak üzere ülkeye gelen herkese teşekkür eden Tatar, minnet duygularını dile getirdi.

Hastanenin 3 yıl içinde tamamlandığını, bunun yanında projelerin devam ettiğini ifade eden Tatar, tam donanımlı çağdaş hastanenin ülkenin geleceği yarınları için hizmet vereceğini vurguladı.

Göreve başlayan doktorlara başarılar dileyen Tatar, hastanenin asker yanında öğrenci ve vatandaşlara da hizmet vereceğini kaydetti.

KKTC’nin eğitim alanında da Türkiye ile birlikte çalıştığını, sağlık alanı yatırımlarının sürdüğünü, yarım hastanelerin tamamlanmasının önemli olduğunu işaret eden Tatar, ülkede sürdürülebilir hizmetleri halk ve ülkede yaşayan herkesle buluşturmak istediklerini belirtti.

KKTC’nin kuruluş yıl dönümünde, açlışa katılan herkese teşekkür eden Tatar, Girne Asker Hastanesinin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri de tebrik etti.

Tatar, Girne’nin nüfusunun 4 binden 200 bine ulaştığını da ifade ederek, bu rakam içinde vatandaşların yanı sıra işçiler, öğrenciler ve turistler olduğunu belirtti.

Şehirleri anan Tatar, hastanenin yapımında emeği geçenleri kutladı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve hastane gezildi.

Haber: Emir Ertorun