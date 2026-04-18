Gıda Mühendisleri Odası (GMO), ülkede düzenlenen festivaller, eko günler ve benzeri etkinliklerde gıda güvenliği konusunda sıkıntılar yaşandığına işaret ederek, yetkililere, festival ve benzeri tüm etkinliklerde gıda mühendisi bulundurulmasının zorunlu hale getirilmesi çağrısı yaptı.

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, yazılı açıklamasında, etkinliklerin, yerel üretimi destekleyen, kültürel değerleri yaşatan önemli organizasyonlar olduğunu ancak bu etkinliklerde sunulan gıdaların güvenliğinin aynı düzeyde önem görmediğini kaydetti.

Etkinliklerde, etiket bilgisi bulunmayan ürünler, yetersiz ve hijyenik olmayan el yıkama istasyonları, yoğun sinek ve haşere varlığı, doğrudan güneş altında satışa sunulan gıdalar, soğukta ve sıcakta muhafaza edilmesi gereken ürünlerin uygun sıcaklıklarda saklanmaması gibi temel gıda güvenliği ihlallerinin yaygın şekilde görüldüğünü belirten Oymen, yetkililere ve tüketicilere şu çağrıyı yaptı:

“Festival ve benzeri tüm etkinliklerde gıda mühendisi bulundurulması zorunlu hale getirilmelidir. Gıda satış noktaları için asgari hijyen ve güvenlik kriterleri net olarak belirlenmeli ve tavizsiz uygulanmalıdır. Soğuk zincir gerektiren ürünler için uygun ekipman sağlanmadan satışa izin verilmemelidir. El yıkama alanları, su temini ve atık yönetimi gibi temel altyapılar eksiksiz kurulmalıdır.

Tüketiciler, açıkta, güneş altında bekletilen ve etiketsiz satılan ürünlere karşı dikkatli olunuz. Hijyen koşullarından emin olmadığınız gıdaları tüketmeyiniz. Gıda güvenliği bir tercih değil, zorunluluktur.”

Oymen, Gıda Mühendisleri Odası olarak gıda güvenliği sağlanmadan yapılan hiçbir etkinliğin kabul edilemez olduğu uyarısını da yaptıklarını belirterek, bu süreçte, ilgili tüm kurum ve organizasyonlara teknik destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.