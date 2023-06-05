27 ithal ürün arasında İşleyen Kardeşler’e ait sarı elma ile Cahide Kılıç’a ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi
Yerli 7 üründen alınan numuneler temiz çıktı
27 ithal ürün arasında İşleyen Kardeşler’e ait sarı elma ile Cahide Kılıç’a ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi
Yerli 7 üründen alınan numuneler temiz çıktı
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