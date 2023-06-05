27 ithal ürün arasında İşleyen Kardeşler’e ait sarı elma ile Cahide Kılıç’a ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi

 

Yerli 7 üründen alınan numuneler temiz çıktı

Yüksek Seçim Kurulu, kesinleşen adayları açıkladı Yüksek Seçim Kurulu, kesinleşen adayları açıkladı