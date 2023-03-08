8 Mart Kadınlar Günü...

Genç İş Adamları Derneği (GİAD), kadınların tarihsel ve toplumsal mücadelesinin hatırlanması, kadınların eşit haklara sahip olmalarının vurgulanması ve kadınların güçlenmesinin bir toplum için büyük bir öneme sahip olduğunu hatırlattı.

GİAD’tan yapılan yazılı açıklamada, bu özel günün, kadınların tarihsel ve toplumsal mücadelesinin hatırlanması, kadınların eşit haklara sahip olmalarının vurgulanması ve kadınların güçlenmesinin bir toplum için büyük bir öneme sahip olduğu hatırlatıldı.

İlk olarak 2020 yılında mecliste onaylanan, fakat yasallaştırılması için gerekli çalışmaların yapılmaması sebebiyle tekrardan 2022 yılında meclise sunulan “Ev İçi Şiddet Yasa” tasarısının en kısa zamanda hayata geçmesi temennisinde bulunulan açıklamada, bu yasa ile fiziksel, ekonomik ve duygusal şiddet dahil tüm şiddet türlerinin tanımlamalarının yapılarak suç kapsamına alınması ve görevli memurun inisiyatifine kalmayacak şekilde, tahkikat aşamasında atılması gereken adımların yasalaşarak tek bir standart haline gelerek, modern uygarlığın bir gerekliliği olan toplumsal cinsiyet eşitliği için gerekli eğitimlerin verilerek nihayetinde, kadınların şiddete maddi veya toplumsal sebeplerden dolayı göz yummasının engellenerek daha uygar bir toplum olunmasına yardım edeceği kaydedildi.

Açıklamada, “Hayatımızda bize ilham veren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.” denildi.