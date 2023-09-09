Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi Ltd (Gi-Ka Koop) Lefkoşa İstasyon’da ‘Üzüm Şenliği’ düzenledi.

Şenliğe katılanlar sucuk ve paluze yapımını yerinde görme imkanı bulurken, taze üzüm, Aşure, üzüm pekmezi, pastelli, geleneksel ev yapımı ürünleri de hem tatma hem de uygun fiyata satın alma imkanı buldular.

Gi-Ka Koop Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, düzenlenen etkinliğin Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi’nin en güzel etkinliklerinden biri olduğunu kaydederek, Kıbrıs’ın her yerinde kadınların ürettiği ürünlerin İstasyon'da halkla buluşmasının önemine işaret etti. Gİ-Ka Koop binasının geçmişte Tren İstasyon binası olduğunu ve binanın adını aynı şekilde İstasyon olarak bıraktıklarını belirten İçim Çağıner Kavuklu, “ buraya gelen kadınlar İstasyon’da duruyor güçleniyor ve yoluna devam ediyor” dedi. Çağıner Kavuklu, Üzüm Festivali'nin her yıl Mehmetçik’de çok coşkulu bir şekilde yapıldığını belirtti.

Çağıner Kavuklu, “ hepimiz o anda o dönemde o tarihte orada olamayabiliriz ve üzümün ürünleri bizim için çok değerli kültürümüze ait ürünler biz de onu merkeze Lefkoşa’ya taşımak istedik ki. Burada üzüm sucuğu ürettik dizilmiş bademlerimizi üzüme batırıp çıkarttık ve bunun aslında ne büyük bir emek gerektiğini gördük. Bunu halkımıza tanıttık burda herkes bunun zevkini yaşadı. “ dedi.

İçim Çağıner Kavuklu,yapılan şenliğin hem üreten kadınlara büyük bir teşvik olduğunu hem de halkın bu ürünlerin önemini anlayıp bunları daha çok tüketmesi açısından önemli olduğunu söyledi. Çok yakın bir zaman içinde İstasyon’da yemek servisi yapılacağını da söyleyen Kavuklu, “ halkkımızın istasyona sahip çıkmasını istiyoruz. İstasyon demek üreten kadın demek, kadının güçlenmesi demek, kadının güçlenmesi toplumun güçlenmesi demek” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Gi-Ka Koop’un çok güzel bir etkinlik düzenlediğini kaydederek , ülkenin kaliteli ürünlerinin yapılışını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sibel Tatar, “Ülkemizin ürettiğini görmek kadınlarımızın el emeklerinin buralarda değerlendirildiğini görmek gerçekten bizi sevindiriyor. İnşallah daha da güzel üretimi artıracağımız birçok proje olacak diye düşünüyorum” dedi.