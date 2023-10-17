KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın iş birliğinde ve KKTC Kültür Dairesi organizasyonuyla TC Sinema Genel Müdürlüğü’nün “Gezici Sinema Kamyonu”nun KKTC’ye geleceği açıklandı.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Gezici Sinema Kamyonu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl kutlamaları kapsamında, 18-27 Ekim tarihleri arası Tatlısu, Yenierenköy, Dipkarpaz, Güzelyurt, Lefke ve Girne’de gösterimler yapacak.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği, TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin desteğiyle, Tatlısu, Güzelyurt ve Lefke belediyeleri’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek gösterimler, halka açık ve ücretsiz olacak.