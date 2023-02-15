Genel Tarım Sigortası Fonu, 2021-2022 üretim yılında Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılan ekilen ve/veya dikilen ürün beyanlarını yapamayan veya eksik beyan yapan üreticilerden 20 Şubat’a kadar ek beyan alacağını duyurdu.

Fon Müdürü İpek Kızılduman’ın açıklamasına göre, Devlet Emlak Malzeme Dairesi, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresi’nden kiralanan araziler ve Kaymakamlıklar tarafından kullanım hakkı ve kira mukavelesi yapılan araziler için yapılacak beyanların sözleşmeleriyle birlikte teslim edilmesi gerekiyor.

İlk kez beyan edilecek parseller, evraklı teslim edilmediği müddetçe beyan başvurusu kabul edilmeyecek.

2021- 2022 üretim döneminde narenciye, tahıl ve patates alanları için gübre faturalarını beyan etmeyen üreticilerin, gübre desteğinden yararlanmak için 2021 -2022 üretim yıllı ile ilgili gübre faturalarını beyan etmeleri gerektiği de belirtildi.