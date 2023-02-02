Genel Tarım Sigortası Fonu, 2021-2022 üretim yılı için yapılan ürün beyanlarına ilişkin listeleri bugün köylerde askıya aldığını açıkladı.

Fondan yapılan açıklamaya göre, ürün beyanları 7 Şubat'a kadar 5 iş günü askıda kalacak.

Askı listelerindeki komite bulgularını tetkik eden üreticiler, itirazlarını Genel Tarım Sigortası Fonu veya bölge Tarım Dairelerine yapmaları gerekiyor.

İtirazlar, her köy için 10 TL'lik makbuz karşılığında yapılabilecek.

Hangi konularda itiraz yapılacağı ve itiraz ederken hangi evrakların gerekeceği ise şu şekilde özetlendi:

"Ekilen ve/veya dikilen ürün beyanlarından herhangi birisi askı listesinde çıkmamış olan üreticilerimizin itirazda bulunabilmesi için, beraberinde Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından beyan anında verilen Alındı Belgelerini getirmeleri gerekmektedir.

Askı Listesinde komite bulgusu üreticinin beyan ettiği ürün ve/veya Nadas’dan farklı ve/veya karşılarında Koçan Tahsis Getir, Çifte Beyan ve buna benzer ibareler bulunan alanları için itirazda bulunacak üreticilerin parsellerine ait:

a) Koçanın ve/veya Araştırma Belgesinin aslını ve/veya muhtar/noter tarafından aslı gibidir onaylanmış ve 2022 yılında hazırlanan bir belge ise 4,00 TL TL, 2023 yılında hazırlanan bir belge ise 7,20 TL Damga Pulu yapıştırılmış şeklini,

b) T- Cetveli’nin aslını ve/veya muhtar/noter tarafından aslı gibidir onaylanmış ve 2022 yılında hazırlanan bir belge ise 4,00 TL, 2023 yılında hazırlanan bir belge ise 7,20 TL Damga Pulu yapıştırılmış şeklini (T- Cetveli’nin 2021 Ağustostan sonra alınmış olması veya 2021 Ağustostan önceki bir tarihte alınmışsa hala geçerliliğinin olduğunu gösterir mühür taşıması gerekmektedir),

c) Tahsis Belgesinin aslını ve/veya muhtar/noter tarafından aslı gibidir onaylanmış ve 2022 yılında hazırlanan bir belge ise 4,00 TL TL, 2023 yılında hazırlanan bir belge ise 7,20 TL Damga Pulu yapıştırılmış şeklini (Tahsislerin 2021 Ağustostan sonra alınmış olması veya 2021 Ağustostan önceki bir tarihte alınmışsa hala geçerliliğinin olduğunu gösterir mühür taşıması ve sadece Lefkoşa İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü tarafından verilmiş olması gerekmektedir),

d) Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü, Vakıflar İdaresi ve Orman Dairesinin 2021-2022 yılına ait vermiş olduğu İcar Belgelerinin aslını beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir.

e) Vekâletname, Feragatname, Kullanım Belgesi, Şahıslardan Alınan İcar Belgesi v.b. belgeler için, 2022 yılında hazırlanan bir belge ise 4,00 TL + 50,50 TL, 2023 yılında hazırlanan bir belge ise 7,20 TL + 91,00 TL Damga Pulu yapıştırılması gerekmektedir.

f) İcar Belgesi parasal bir değer karşılığı düzenlenmiş ise güncel olarak Maliye Bakanlığı tarafından pullanması gerekmektedir"