Fileleftheros BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’ta görev yapan BM Barış Gücü ile ilgili raporunun (taslak) içeriğini detaylandırdığı haberinde, Kıbrıs Türk tarafının Barış Gücü ile ayrı anlaşma için sürekli baskı yaptığını, Rum tarafının ise RMMO’nun muhatabının GKK değil Barış Kuvvetleri olmasını şart koyduğunu aktardı.

Türk tarafının gönderdiği notun, Genel Sekreter’in Kıbrıs sorunu raporunda ek olarak yer aldığını ve “Barış Gücü’nün KKTC’deki operasyon statüsünden” söz edildiğini yazan gazete, Türk tarafının Kuzey’de devlet varlığı olduğuna ve bu nedenle Barış Gücü’nün KKTC ile ayrı anlaşma yapmak zorunda olduğuna gönderme yapmak niyetinin belirgin olduğunu belirtti. Genel Sekreter’in ise Barış Gücü’ne verilen yetkinin, ara bölge ile sınırlı olmadığı, bütün Ada’ya yayıldığı hatırlatmasında bulunduğunu yazdı.

Habere göre rapor taslağını 74’üncü paragrafında özellikle Ara bölgede ortaya çıkan meselelerin göğüslenmesinin bir yolu olarak “muhalif güçler arasında bir doğrudan askerî temas mekanizması kurulmasını” ortaya koydu.

Gazete Rum tarafının gönderdiği notta “muhalif güçler arasında bir doğrudan askerî temas mekanizması kurulmasına karşı olmadığını ancak böyle bir mekanizmada Rum Millî Muhafız Ordusu’nun (RMMO) muhatabının Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) değil Türk Barış Kuvvetleri olmasını şart koştuğuna işaret edildi. “Bu yaklaşımının BM’nin bu konuda da bütün çabasını çıkmaza sürüklediğine” de dikkat çekildi.