Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar devam ediyor.

-Derya

CTP Milletvekili Doğuş Derya Genel Kurulda söz alarak, dün akşam bir gece kulübünde yaşanan ölüme işaret etti.

Bu ölümün intihar olduğunu savunan Derya, gece kulübündeki kadınlara uyuşturucu verildiğini de iddia etti.

8 Mart’ın, Kadınlar Günü’nün yaklaştığına dikkat çeken Derya, hükümetin bu gün için olumlu cümleler sıralayacağını söyleyerek, “Çeyrek asırdır bu ülkede devlet eliyle seks köleliği yapılıyor.” ifadesini kullandı.

Geçmişte de bu konuda Meclis kürsüsünden birçok konuşma yaptığını, gece kulübü sahiplerinin de hedefi haline geldiğini Derya, bazı iddiaları da dile getirdi.

Ülkede 18 yaşından küçük insanların da seks kölesi haline getirildiğini, bu insanların pasaportlarına el konduğunu savunan Derya, internette KKTC’deki gece kulüpleriyle ilgili siteler olduğunu, buralarda kadınlarla ilgili katalog paylaşıldığını da söyledi.

Gece kulüplerinde 12 konsomatris sınırı olduğunu söyleyen Derya, öğrenci olarak kaydettirilen bazı kadınların apartmanlarda seks kölesi olarak çalıştırıldığını, insan hakkı ihlallerine devlet tarafından göz yumulduğunu iddia etti.

Başka ülkelerde seks işçiliğinin meslek olarak tanımlandığını, bu kadınların hakları olduğunu söyleyen Derya, “Bizim ülkemizde fuhuş yasak ama kadınların pasaportlarına el konarak onlara 7/24 fuhuş yaptırılıyor.” ifadesini kullandı.

Ülkede çocukların cinsel istismara uğradığını, toprakların ve kaynakların peşkeş çekildiğini iddia eden Derya, "koşullar böyleyken ve başta böyle bir hükümet varken artık gece kulüplerinin kapatılması gerektiğini" düşündüğünü söyledi.

Derya, insanların ölmesine, istismar edilmesi, tecavüze uğramasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Ülkedeki gece kulübünde çalışan bir kadının annesine ulaşarak durumuyla ilgili ihbarda bulunduğunu, annesinin de harekete geçerek ilgili yerlere haber verdiğini, bilginin kendisine ulaşmasıyla kadını aramaya gittiğini anlatan Derya, ülkeden çıkış da yapmayan söz konusu kadına 2016’dan bu yana ulaşamadığını söyledi.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Derya’yı yanıtladığı konuşmasında gece kulübündeki ölümle ilgili polis soruşturmasının devam ettiğini söyledi.

Konunun hassas olduğunu, Doğuş Derya’nın anlattıklarının bazılarını ihbar olarak kabul ettiğini belirten Oğuz, sürecin de takipçisi olacağını kaydetti.

Ülkedeki gece kulübü sayısının 27 olduğunu belirten Oğuz, belediyelerin ve polisin buralardaki denetimlerinin sürdüğünü ifade etti.

İnsan hakları boyutunda yaşananların inceleneceğini de kaydeden İçişleri Bakanı Oğuz, yasal çerçevede neler yapabileceğini değerlendireceklerini söyledi.

Hükümetin ve devletin bu konu üzerinden eleştirilmesinin doğru olmadığını belirten Oğuz, “Bu ülke hepimizin. İnsan hayatı ve gelecekle ilgili gaile taşıyoruz. Devleti, hükümeti ve polisi bu şekilde suçlamak doğru değil.” dedi.