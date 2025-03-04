Güncel konuşmaların yapıldığı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugünkü çalışmalarını tamamladı. Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki birleşimi 10 Mart Pazartesi günü yapılacak.

Genel Kurul'un son iki güncel konuşmasını CTP milletvekilleri Fazilet Özdenefe ve Teberrüken Uluçay yaptı.

-Özdenefe

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, konuşmasında 8 Mart’a değindi. 8 Mart gelince kadının yerinin hatırlandığını, 9 Mart’ta ise unutularak, her şeyin olduğu gibi devam ettiğini belirten Özdenefe, “Oluşturduğumuz sistemi iki yüzlü buluyorum” dedi.

Dün akşam gece kulübünde çalışan bir kadının ölüm haberini alındıklarını anımsatan Fazilet Özdenefe, “Bu kadınlar ülkeye bilerek geliyor, seks işçisidirler” gibi söylemler olduğunu belirterek, bunu eleştirdi.

Ülkenin kumarhane ve kadın ticareti ile anıldığını savunan Fazilet Özdenefe, “Bu ülkede genelev çalıştırmak, fuhuş yapmak, fuhuş yapmaya teşvik suçtur” diyerek Ceza Yasası’na işaret etti.

Fuhuş için ülkeye kadın getirtmenin de suç olduğunu ifade eden Özdenefe, bazı çevrelerin Meclis’te daha fazla yasa yapılması gerektiğiyle ilgili eleştiriler yaptığını ancak sorunun yasalarda değil, pratikte olduğunu söyledi.

Özdenefe, gece kulüpleriyle ilgili izinlerin İçişleri Bakanlığı bünyesindeki komisyonda değerlendirildiğini de anımsatarak, “Gece kulübüne getirilen kadınlar mal gibi görülüyor. Bu kadınların, toplumdan, gözden ve vicdandan uzak şekilde, bu şartlarda, mevzuata aykırı ve iki yüzlü muameleyle çalıştırılmasını doğru bulmuyorum” dedi.

"Seks işçiliği" konusunda mevzuatta bir düzenleme yapılabileceğini belirterek, Avrupa’daki düzenlemelerle ilgili örnek veren Özdenefe, “Seks köleliğinin açık ve samimi şekilde tartışılacağı bir 8 Mart diliyorum.” diye konuştu.

-Uluçay

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Avrupa ülkelerindeki enflasyon oranlarına işaret ettiği konuşmasında, hizmet ve gıda sektöründe enflasyonun hala yüksek seyrettiğini söyledi.

Türkiye’de şubat ayı pahalılık oranının yüzde 2,27 olarak açıklandığını anımsatan Uluçay, bu oranın ekonomistlerin öngörüsünün altında geldiğini, Türkiye’de yıllık enflasyon oranının yüzde 20’lerde kalmasının hedeflendiğini anımsattı.

Gelişmiş ekonomilerde enflasyonun daha yönetebilir olduğunu, gelişmekte olan ülkelerde ise bunun kriz yaratabileceğini belirten Uluçay, siyasette de öngörülemeyen hızlı gelişmeler olduğunu söyledi.

Kıbrıs konusunda önümüzdeki günlerde 5+1 toplantı yapılacağını anımsatan Uluçay, bu toplantıda Kıbrıs’ın kısa ve orta vadede nasıl ele alınacağına dair ipuçları verebileceğini kaydetti.

Çarşının durumuna değinen Uluçay, geçtiğimiz hafta son 50 yılın en soğuk günlerinin yaşandığını anımsatarak, donun ekinlere zarar verdiğini söyledi.

Uluçay, donun çarşıya nasıl yansıyacağının konuşulduğunu belirterek, hava koşullarından etkilenen ürünlerin yokluğunun piyasadaki mevcut ürünlere pahalılık olarak yansıyacağını, sadece KKTC’de değil, Güney’de ve Türkiye’de de bunun olacağını belirtti.

Uluçay’ın konuşmasının ardından Genel Kurul bugünkü çalışmalarını tamamladı.