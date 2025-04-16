Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 13. teknik komite olarak kurulan iki taraflı Gençlik Teknik Komitesi’nde yer alacak Kıbrıs Türk tarafının başkan ve üyelerini belirledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar tarafından Gençlik Teknik Komitesi’nde görevlendirilen Kıbrıs Türk tarafının üye listesi Rum taraflıyla eş zamanlı şekilde bugün BM ile paylaşıldı.

Cenevre’de yapılan gayri resmi genişletilmiş toplantıda iki liderin, gençliğe yönelik çalışmalar için ortak bir teknik komite kurulması konusunda anlaşmaya varıldığı hatırlatılan açıklamada, bu kararın, 2 Nisan’da yapılan liderler görüşmesinde de teyit edildiği ve her iki tarafın, komite üyelerinin listesini Birleşmiş Milletler’e iletme konusunda uzlaştığı belirtildi.

Gençlik Teknik Komitesi, iki tarafın gençlerini ortak projeler etrafında bir araya getirmeyi ve gençliğe dair konularda iki taraf arasındaki diyaloğu artırmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Gençlik Teknik Komitesi’nde görevlendirdiği üyeler şöyle:

“Vehbi Zeki Serter (Kıbrıs Türk Tarafı Başkanı), Bengisu Arar, Elis Sönmez, Lal Sargun, Zehra Beyar, Aslı Özgen, Cansu Özcezarlı, Gizem Aytaç, Güzide Sofi, Hüsrev Tancer, Şenkal Bayramoğlu, İbrahim Beycanlı, Erden Pekri, Hüseyin Aran, Mert Nihat Ecevit, Hilmi Birinci”