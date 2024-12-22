(Kamalı Haber) – Gemikonağı'nda meydana gelen kasti hasar ve darp suçlamalarından tutuklanan Buğrahan Obuz bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Salih öztuğ zanlının "Kasti Hasar, Darp "suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, 20 Aralık 2024 tarihinde saat 23:45 raddelerinde Gemikonağı'nda sakin Buğrahan Obuz' un misafir olarak bulunduğu M.İ.A'ya ait ikametgahın kapısını açamadığı gerekçesiyle apartmanın koridorunda bulunan yangın tüpünü konu ikametgah kapısının kilit kısmına kasten vurup kapıyı hasara uğrattıktan sonra yanında bulunan kız arkadaşı E. D ile ikametgah içerisine giriş yaptığını söyledi. Polis,zanlının kapıyı kırdığından dolayı kendisini uyardığı gerekçesiyle eli ile kız arkadaşının boğazını sıkarak darp ettiğini belirtti. Polis, kız arkadaşını darp ettikten ardından olay yerinden ayrılan zanlının aynı gün Ercan Havalimanında çıkış yapacağı esnada tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise darp suçlamasını kabul etmedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.