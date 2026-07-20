Türkiye Cumhuriyeti Denizcilik Genel Müdürlüğü’nce, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı iş birliğinde, Havelsan tarafından hayata geçirilen “Doğu Akdeniz Gemi Trafik Sistemleri” ile Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi Limited Genel Müdürlüğü yeni hizmet binası, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın katıldığı törenle hizmete girdi.

-Uraloğlu

Gazimağusa'daki Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi yeni hizmet binasında düzenlenen törende konuşan Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Sistemleri Projesi’nin Türkiye ve KKTC deniz sınırlarında deniz güvenliğini sağlamak üzere başlatıldığını kaydetti.

Uraloğlu, “Mavi Vatan’ımızın savunulması ve denizlerimizdeki hakimiyetimizin pekiştirilmesi yolunda atılmış kritik bir adımı hep birlikte hizmete almanın haklı gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Türkiye denizcilik sektörünün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde son 24 yılda çok büyük atılımlar gerçekleştirdiğini söyleyen Uraloğlu, Türkiye’nin denizcilik alanında dünyada ön sıralara yerleştiğini ifade etti.

Uraloğlu Türkiye’nin 5 limanıyla dünyanın en yoğun 100 konteyner limanı arasında yer aldığını söyleyerek, gemi inşa sanayisinin küresel ölçekte güçlü bir konumda olduğunu, 85 faal tersanesiyle gemi siparişlerinde dünyada yedinci, tonajda onuncu sırada olduğunu, mega yat imalatında ise dünyada ikinci, gemi geri dönüşüm alanında ise dünyada üçüncü Avrupa’da lider konumda bulunduğunu ifade etti.

Uraloğlu, bütün bu başarılar yanında denizlerde seyir, can, mal ve çevre emniyetine büyük önem verdiklerini belirterek, “Bizim için denizlerimiz Mavi Vatan’ımızdır. Atalarımız denizlere hakim olarak cihan imparatorluğu kurdular. Biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Mavi Vatan’ımıza sonuna kadar sahip çıkıyoruz.” dedi.

Uraloğlu, “Bir karış toprağımız ne ifade ediyorsa, denizlerimizdeki bir damla suyun da bizler için aynı anlam ve önem taşıdığını bir kez daha vurgulamak isterim.” diye devam etti.

Türkiye’deki gemi trafik hizmetlerinden bahseden Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Projesi’nin de Denizcilik Genel Müdürlüğü ile Havelsan tarafından 2024’te başlatıldığını, yoğun mesainin ardından tamamladıklarını söyledi.

Uraloğlu, "Proje ile Mavi Vatan’ımızdaki çıkarlarımızı koruyacak KKTC çevresi ile ülkemiz arasındaki deniz alanındaki gemi trafiğini kesintisiz izleyebileceğiz.” dedi.

Uraloğlu, proje kapsamında Gazimağusa’da Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi kurduklarını Dipkarpaz, Çayırova ve Sadrazamköy’deki insansız trafik gözetleme istasyonlarını tamamladıklarını belirti.

Uraloğlu, “KKTC ile Anavatanımız her konuda olduğu gibi denizcilik noktasında da bütün denizlerimize sahip çıkma noktasında, Mavi Vatan’ımızı koruma, kollama ve sonuna kadar da kaynaklarından istifade etme noktasında gerekli iradeyi koydu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz KKTC’mize ne lazımda onu yapma gayreti içerisindeyiz. Değerli Bakanımla hava limanlarından kara yollarına kadar çok güzle hizmetler yapıyoruz. Her geçen gün KKTC’nin bilinirliğini, markla değerini hep beraber yükseltmiş oluyoruz.” dedi.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bugünün önemine değinerek Kıbrıs Türk halkının 52 yıl önce gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı ile nefes aldığını, güvenliğine ve geleceğine kavuştuğunu vurguladı.

Arıklı, ilki deniz güvenliği açısından stratejik dönüm noktası olan Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi, diğeri Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi Genel Müdürlük binası olmak üzere bugün iki önemli eseri hizmete sunduklarını kaydetti.

Bu iki yatırımın birbirini tamamlayan iki önemli proje olduğuna değinen Arıklı, “Bizler çoğu zaman KKTC’yi küçük bir ada devleti olarak gördük oysa gerçek çok farklıdır. Biz Doğu Akdeniz’in tam merkezinde yer alan stratejik öneme haiz bir devletiz. Özgül ağırlığımız, yüzölçümümüzden çok daha fazla.” dedi.

KKTC’nin üç kıtanın kesiştiği, dünyanın en önemli ticaret yollarından birinin merkezinde olduğunu söyleyen Arıklı, “Denizlerimize hakim olmak, çevremizde olup biteni anbean takip etmek, deniz güvenliğimizi en üst seviyeye çıkarmak bizim için bir tercih değil, zarurettir. Özellikle son dönemde Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz ve Türksüz bir Kıbrıs hayal edenler için en mükellef cevabı bugün vermiş oluyoruz. ”dedi.

Arıklı, sahip olunan teknolojiler, trafik gözetleme istasyonları, radar sistemleri sayesinde çevre denizlerinin 24 saat kontrol altında olacağını ifade etti.

Arıklı, sistem sayesinde deniz trafiğinin çok daha etkin yönetileceğini, seyir güvenliğinin güçleneceğini, arama kurtarma faaliyetlerinin hızlanacağını, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

“Bu proje Doğu Akdeniz’deki güçlü varlığımızın ifadesidir.” diyen Arıklı, “Mavi Vatan’daki hak ve menfaatleri koruma irademizin somut göstergesidir.” Diye DEVAM ETTİ.

Arıklı, ana vatan Türkiye ile Mavi Vatan’daki meşru hakları korumaya devam edeceklerini belirtti.

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi’nin deniz üzerindeki mal ve can güvenliğinin teminatı olduğunu belirten Arıklı, yeni hizmet binasının da diğer sistem kadar önemli olduğunu sözlerine ekledi.

-Baylan

Türkiye Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Doğu Akdeniz’in, uluslararası ticaret yollarının kesiştiği Türkiye’nin ekonomik, siyasi ve güvenlik politikalarının merkezinde yer alan stratejik bir coğrafya olduğunu belirterek, “Bu bölgede güçlü olmak teknolojide güçlü olmayı, denizlerde varlık gösterebilme, çağın gerekliliğini karşılayan altyapılara sahip olmayı gerektirir” dedi.

Baylan, Doğu Akdeniz’deki seyir emniyetini en üst seviyeye taşıyacak, denizlerdeki etkinliğini güçlendirecek milli yerli sistemin, bulunulan coğrafyada bir çok ülkede olmadığını vurguladı.

Baylan, Türkiye’de attıkları adımlarla deniz emniyetinde dünyaya örnek gösterilen güçlü bir altyapıya ve teknik kapasiteye ulaştıklarını belirterek, “ Bugün hizmete aldığımız vizyon projemiz sayesinde Doğu Akdeniz’deki gemi hareketleri anlık olarak daha etkin biçimde izlenecek, seyir emniyeti arttırılacak, olası risklere çok daha hazır müdahale dilecek, deniz kazalarının önlenmesine katkı sağlanacaktır.” dedi.

Baylan, sistemin ayrıca, deniz trafiğinin yönetiminde uluslararası standartta yüksek teknolojiye sahip kapasite sağlayacağını, düzensiz göç, kaçakçılık, çevresel etkiler ve diğer güvenlik konularında Türkiye ile KKTC arasındaki koordinasyonu daha da güçlendireceğini söyledi.

-Nacar

Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da, bugünkü açılışla milli teknoloji eserlerine bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Nacar, tamamlama aşamasına getirdikleri Doğu Akdeniz Gemi Trafik Sistemleri’nin “stratejik aklın tamamlayıcısı niteliğinde” olduğunu ifade etti.

Nacar, TC ve KKTC’nin stratejik kararı ve iş birliği ile söz konusu sistemi geliştirdiklerini belirterek, “Doğu Akdeniz’de deniz trafiği emniyeti ve verimliliği sağlanacak.” dedi.

Nacar “Havelsan’ın stratejik aklı; Mavi Vatan’ımızda çıkarlarımızın korunmasına katkı sağlayacaktır. KKTC çevre denizleriyle, ülkemiz deniz alanında deniz trafiğini izleyebilecektir. Kesintisiz çalışan bu sistem ile kapsama alanına giren her geminin anlık tespiti ve değerlendirmesi, kıymetlendirmesi yapılabilecektir. Liman operasyonlarında güvenlik, koordinasyon ve verimlilik en yüksek seviyeye çıkacaktır.” diye ekledi.

-Salel

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi Genel Müdürü Murat Salel de açılışı yapılan sistemlerin deniz emniyeti, deniz güvenliği ve vizyon açısından önemine işaret etti.

Salel, Şirketin, KKTC’nin denizcilik alanındaki en önemli kamu kuruluşlarından biri olduğunu belirterek, denizcilik açısından hayati önem haiz bir çok görevi başarıyla yerine getirdiğini söyledi.

Şirketin faaliyetleri hakkında bilgi veren Salel, kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapı haline geldiklerini kaydetti.

Salel, bugün açılışı yapılan sistemin Doğu Akdeniz’deki deniz trafiğinin çağdaş teknolojilerle izlenmesin sağlayacağını, yeni trafik hizmetlerinin yönetim merkezinin tek çatı altında profesyonelce hizmet vermesini sağlayacağını, aynı zamanda ülkenin denizcilik alt yapısını güçlendireceğini belirtti.