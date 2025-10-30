Girne-Lefkoşa ana yolunda, dün meydana gelen trafik kazası, yaralanma olmadan hasarla atlatıldı, alkollü sürücü tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, 59 miligram alkollü olan Ebube Udehorjı (E-24), VD 549 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada, yolun soluna geçmesi sonucu aynı istikamete doğru seyreden Deniz Güzel (E-45) yönetimindeki NM 177 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

VD 549 plakalı araç sürücüsü Ebube Udehorjı, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.