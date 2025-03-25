Polis Basın Bültenine göre 2’si ölüm, 21’i yaralanma, 45’i de hasarla sonuçlanan kazalarda 4 milyon 318 bin 250 TL oldu.

Polisin 17-23 Mart tarihlerini kapsayan raporuna göre kazaların 27’si süratli araç kullanmak, 10’u dikkatsiz sürüş yapmak, 15’i kavşakta durmamak, 8’i yakın takip, 8’i de diğer nedenlerden kaynaklandı.

Kazaların 25’i Lefkoşa, 15’i Gazimağusa, 19’u Girne, 5’i Güzelyurt, 4’ü de İsklele’de yaşandı.

-Trafik denetimleri

Aynı dönemde trafik denetimlerinde 188 araç trafikten men edildi, 14 sürücü ise tutuklandı.

16 bin 126 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerinde 2 bin 734 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı ise şöyle:

“Sürat- 654, mobil araç ile tespit edilen sürat suçları-211, tehlikeli sürüş-14, dikkatsiz sürüş-37, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak-164, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak-7, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak-43, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak-240, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak-75, trafik levha ve işaretlerine uymamak-110, trafik ışıklarına uymamak- 135, muayenesiz araç kullanmak-61, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak-24, yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak-8, özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak-10, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak-30, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak- 1, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak-20 ve 1101 diğer trafik suçları.”