Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, gezegeni serinleten La Nina hava olayına rağmen, geçen ayın en sıcak ocak olduğunu bildirdi.

Copernicus'tan yapılan açıklamaya göre, geçen ay ortalama sıcaklık 13,23 derece ölçüldü.

Bu, 1850-1900 yıllarını kapsayan "sanayi öncesi dönem" ortalamasının 1,75 derece üstüne karşılık geldi.

Böylece ortalama sıcaklığın 13,14 derece ölçüldüğü Ocak 2024'ün rekoru kırılarak, geçen ay en sıcak "ocak" olarak kayıtlara geçti.

- Avrupa'da durum

Ocak 2025 için Avrupa karasal ortalama sıcaklığı 1,80 derece ölçüldü.

Bu, geçen ayın Avrupa kayıtlardaki en sıcak ocak ayının yaşandığı 2020'den sonraki "en sıcak ikinci ocak" olduğunu ortaya koydu.

- La Nina'nın serinletici etkisine rağmen

Açıklamada Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İklim Stratejisi Lideri Samantha Burgess'in "Ocak 2025, tropikal Pasifik bölgesinde La Nina koşullarının gelişmesine ve küresel sıcaklıklar üzerindeki geçici soğuma etkisine rağmen, son iki yılda gözlemlenen rekor sıcaklıkların devam ettiği bir başka şaşırtıcı ay." ifadelerine yer verildi.

Dünya 2024'te en sıcak yılı yaşamış, ortalama sıcaklık artışı ilk kez 1,5 dereceyi geçmişti.