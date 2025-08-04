Gazze'deki hükümet, İsrail’in kısıtlayıcı politikaları nedeniyle son 8 günde sadece 674 yardım tırının bölgeye giriş yapabildiğini açıkladı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 27 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında günlük ortalama 84 tırın Gazze’ye ulaşabildiği belirtilirken, bölgenin sağlık, hizmet ve gıda alanlarındaki temel ihtiyaçlarını karşılamak için günlük en az 600 yardım ve yakıt tırına ihtiyacı olduğu vurgulandı.

İsrail’in sistematik abluka ve engellemeleriyle altyapının çöktüğü ve insani krizin derinleştiği ifade edilen açıklamada, yardımların yetersiz kalmasının siviller üzerindeki etkisinin ağır olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, sınır kapılarının sürekli ve güvenli şekilde açılması, bebek maması ve ilaç başta olmak üzere yeterli insani yardımın sağlanması için uluslararası toplum ve insan hakları örgütlerine acil müdahale edilmesi çağrısı yapıldı.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 93'ü çocuk 180'e yükseldiğini duyurdu.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.