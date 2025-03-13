

Hasta Dostları Hastanesi Müdürü Said Salah: "Sınır kapılarının kapatılması, yakıt ve tıbbi malzeme akışının engellenmesi, hastaların ve özellikle bakıma ve sabit sıcaklığa ihtiyacı olan prematüre bebeklerin hayatını tehdit ediyor"

İsrail'in uyguladığı ablukanın neden olduğu imkansızlıklar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki hasta çocuklar, ölüm kalım mücadelesi veriyor.

İsrail'in sınır kapılarını kapattığı ve yardım girişlerini engellediği Gazze Şeridi'nde yer alan Hasta Dostları Hastanesinde abluka nedeniyle elektrik jeneratörlerini çalıştırmak için gerekli yakıtın bulunmasında sıkıntı yaşanıyor.

Sağlık ekipleri elektriğin kısıtlı olduğu hastanede ölüm kalım mücadelesi veren prematüre bebekler için zamanla yarışıyor.

Tıbbi malzeme ve temel ilaçların neredeyse yok denecek kadar az olduğu hastanede çocuklar, tedavi ve en temel bakımdan mahrum kalıyor.

AA muhabirine konuşan Hasta Dostları Hastanesi Müdürü doktor Said Salah, "Sınır kapıların kapatılması, yakıt ve tıbbi malzeme akışının engellenmesi, hastaların özellikle de bakıma ve sabit sıcaklığa ihtiyacı olan prematüre bebeklerin hayatını tehdit ediyor. Elektrik olmadan çocuklara bakım sağlamak mümkün değil." dedi.

Son aylarda 5 çocuğun şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybettiğine işaret eden Salah, çocuklar hastaneye ulaştıklarında durumlarının kritik olduğunu; çok çaba sarf ettiklerini ancak geç kalındığı için kurtarılamadıklarını belirtti.

Salah, Tel Aviv'in 16 aydır uyguladığı soykırımın sonuçlarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki hastanelere yakıt ve tıbbi malzeme tedarik edilmesi için İsrail'e acile müdahale edilmesi ve baskı yapılması çağrısında bulundu.

- İsrail ablukasına tepki

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) açıklama yaparak İsrailli yetkililere "insani yardımı bir savaş aracı olarak kullanmayı bırakma" çağrısında bulunmuştu.

MSF, İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı, Filistinlileri temel hizmetler ve kritik malzemelerden mahrum bırakan ablukanın şiddetle kınandığı açıklamasında, "İsrail yetkilileri, insanların elektrik tedarikinin kesilmesi ve yardımların Gazze Şeridi'ne girmesinin engellenmesi nedeniyle ateşkes müzakerelerinde yardımı bir pazarlık kozu olarak kullanarak insani ihtiyaçları araçsallaştırdı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

MSF ekiplerinin Gazze'ye en son 27 Şubat'ta çoğunlukla tıbbi malzemelerden oluşan 3 yardım tırı ulaştırdığı kaydedilmişti.

Ayrıca MSF'nin, abluka öncesinde özellikle insanların aylardır temel ihtiyaçlarından mahrum kaldığı Gazze'nin kuzeyindeki faaliyetlerini artırmaya çalıştığı hatırlatılmıştı.

İsrail'in elektrik akımını durdurmasının yanı sıra jeneratörler için gerekli yakıtın girişini de engellemesi, yerinden edilen yaklaşık 2 milyon Gazzelinin yaşadığı insani felaketi daha da kötüleştiriyor.

- İsrail'in yardımların girişini ve elektrik tedarikini kesme kararı

İsrail, Hamas'la sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almıştı.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de 9 Mart'ta Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı aldıklarını açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkesin ilan edildiği 19 Ocak'a kadar Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.

Hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların da hedef alındığı saldırılarda Gazze'deki altyapının yüzde 88'i yok edildi.