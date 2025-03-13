Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB), 8 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yılı anısına "Çanakkale Geçilmez" konseri düzenliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 18 Mart Salı günü Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü (ODTÜ KKK) Kültür ve Kongre Merkezi Rauf Raif Denktaş salonunda yer alacak konser saat 20.00'de başlayacak.

Telsim'in iletişim desteği sağladığı konser ODTÜ KKK MARTFEST kapsamında ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilecek.

Konserde yer alacak sanatçılar şöyle:

“Sermin Dikmen Töre -Soprano, Tuğrul Enver Töre- Bariton, Emre Öz Arabacı-Bariton, Esra Poyrazoğlu Alpan-Piyanist”