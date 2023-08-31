Gazimağusa’da bir kişi uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye, dün Gazimağusa’da H.A.'nın (E-32) kalmakta olduğu ikametgahta yaklaşık 300 miligram ağırlığında Metheamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 2 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Çatalköy’de hint keneviri

Çatalköy’de, isminin baş harfleri P.E. olan 74 yaşındaki bir adamın evinde, dört kök ekili, bir kök de kurumuş hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitki bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Sahte evrak tedavüle sürmek

Lefkoşa Metehan Geçiş Kapısında, A.M.'nin (E-33), kullanımındaki aracı ile KKTC’ye geçiş yapmak için görevli memura sahte olarak adına düzenlenmiş sigorta belgesi verdiği, söz konusu şahsın tutuklandığı kaydedildi.

-Hırsızlık

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi plajında can kurtaran platformu üzerine bırakılan iki çantanın çalınması üzerinde, polis tarafından yürütülen soruşturma sonucunda M.M.K.(E-23) ve S.C.(E-31) tutuklandı.

-Kayıp şahıs

Lefkoşa’da 29 Ağustos’ta kayıp olduğu bildirilen 15 yaşındaki Halil Aktunç bulundu.

-Trafik Denetimleri

Ülke geneli dün yapılan trafik denetiminde toplam 1401 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerin 168’i yasal hız sınırının üzerinde süratli, 10’u alkollü içki tesiri altında, 2’si de sürüş ehliyetsiz araç kullanmak suçundan rapor edildi. Toplamda 292 araç sürücüsünün rapor edildiği denetimlerde 29 araç trafikten men edildi, 1 araç sürücüsü ise tutuklandı.