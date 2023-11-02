Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı ile Gazimağusa Belediyesi, Trafik Dairesi Müdürlüğü Sürüş Ehliyetleri ve Müfettişleri Şubesi’nin ehliyet sınavlarının daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için, Aşağı Maraş’ta Gazimağusa Belediyesi’ne ait tır parkının bir bölümüne taşınabilir bina ve otopark yapımı konusunda protokol imzalandığı açıklandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, protokole Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay imza koydu.

Protokole göre tır parkının bir bölümü Sürüş Ehliyetleri ve Müfettişleri Şubesi’nin kullanımına devredilirken, tüm sürüş ehliyet sınavları burada yapılacak. Söz konusu alana Trafik Dairesi Müdürlüğü’nün açacağı ihale doğrultusunda taşınabilir bina yerleştirilirken, protokolde yer alan otopark yapımını da Karayolları Dairesi üstlenecek.

Protokole göre ayrıca tır parkının bir bölümü, motosiklet ehliyet sınavları için düzenlenecek.