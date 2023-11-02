Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet İdaresi (DD-EDİ) Yasa Önerisini görüştü.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet İdaresi (DD-EDİ) Yasa Önerisini (UBP ve CTP Grubuna bağlı bazı milletvekilleri) görüştü.

Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet İdaresi (DD-EDİ) Yasa Önerisinin, madde madde oylanmasına devam eden Komite, yasa önerisi üzerindeki çalışmalarına gelecek toplantısında devam edecek.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite üyesi UBP milletvekilleri Hasan Küçük ve Fırtına Karanfil ile Komite üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı. Komite toplantısında ayrıca, CTP Milletvekili Salahi Şahiner de yer aldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu ve Personel Dairesi’nden yetkililer ve Girne Amerikan Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Arif Sarı da katılarak, görüşlerini aktardı.