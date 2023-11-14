Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, anıtsal heykelleri ile tanınan ve Mağusa Büyük Özgürlük Anıtı’nın heykeltraşı Türkiye Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Tankut Öktem’in kızı Yüksek Mimar Heykeltraş Pınar Öktem Doğan’ı kabul etti.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Mağusa Belediyesi Bayındırlık ve İmar Bölümü eski Sorumlusu, Mimar Fazıl Ahmet Öztürk’ün de Pınar Öktem Doğan’a eşlik ettiği ziyarette Prof. Dr. Tankut Öktem anıldı.

Pınar Öktem Doğan’ın ziyareti vesilesi ile şehrin merkezinde bulunan Anıt Çemberi’nde 1980 yılında yapımı tamamlanan Büyük Özgürlük Anıtı’nın restorasyonu gündeme gelirken, ziyarette, Türkiye Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Öktem’in eserlerinin korunması adına kurulmuş Tankut Öktem Müze Evi ve Derneği tarafından Büyük Özgürlük Anıtı’nın restore edilmesi amacıyla girişimlerin başlatılmasına karar verildi.

- Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Yüksek Mimar Heykeltraş Pınar Öktem Doğan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tankut Öktem’in Mağusa’ya kazandırdığı ve Mağusa’nın simgesi halinde olan anıt eserin korunması için gerekenin yapılmasına hazır olduğunu ifade etti.

Pınar Öktem Doğan’da Büyük Özgürlük Anıtı’nın yapımının, yapılış yılı şartlarında oldukça zor koşullar altında tamamlandığını ifade ederek, Prof. Dr. Öktem’in eserlerinin korunması için Tankut Öktem Müze Evi ve Derneği çatısı altında çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Pınar Öktem Doğan, ziyaretlerinde Başkan Uluçay’a, Türkiye’nin ilk kadın veterineri olan babaannesi Meliha Öktem’in günlüğünden Prof. Dr. Tankut Öktem’in bir diğer kızı olan Oylum Öktem İşözen tarafından kaleme alınan “Bir Cumhuriyet Annesinin Günlüğü” kitabını hediye etti.

Ziyaret sırasında Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser’in de katılımı ile Prof. Dr. Tankut Öktem’in Büyük Özgürlük Anıtı ziyaret edilerek, Mağusa’nın simgesi anıt eser ile anı fotoğrafı da çekildi.