Gazimağusa ve Karaoğlanoğlu’nda dün polis tarafından yapılan operasyonlarda kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan toplam 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’da dün saat 19.30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında İ.K.(E-36) ve T.K.’nin (E-33) tasarruflarında toplam 7 gram ağırlığında metamfetamin türü ile yaklaşık 5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulundu.

Ayrıca üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassas terazi, 2 adet cam nargile, öğütücü ve metal kepçe bulunarak, emare alındı.

Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan R.G.(E-44) tutuklandı.

-Karaoğlanoğlu’nda kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı

Karaoğlanoğlu’nda dün saat 21.30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında İ.K.F.K.’nin (E-26) üzerinde arama yapıldı.

Aramada, satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve metal öğütücü bulunarak, emare olarak alındı.

İ.K.F.K. tutuklandı.