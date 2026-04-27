Gazimağusa Belediyesi tarafından yürütülen “4. Etap Kanalizasyon Hatları Yapım İşleri (3. Kısım) İhalesi” süreci, bugün sözleşme imzalanmasıyla tamamlandı.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, ihale sonucunda yüklenici firma olarak belirlenen Binbir Construction Direktörü Erdim Oras ile Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay sözleşmeyi imzaladı.

İhale Komisyonu Başkanı Özkan Oza ile İhale Komisyonu Üyesi Özgür Dedeoğlu da, tanık olarak sözleşmeye imza koydu.

Proje kapsamında, Bozkurt Sokak ile Şht. T. Aslanali Sokak üzerinde kanalizasyon ana hat çalışmaları kapsamında, boru döşeme işleri, menhol yerleştirme, izolasyon uygulamaları ile kapatma ve sıkıştırma işlemleri bugünden itibaren başladı. Planlanan iş programına göre çalışmaların, 15 Mayıs’ta tamamlanması hedefleniyor.

-Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, kent altyapısının modernizasyonu ve yaşam kalitesinin artırılması adına kanalizasyon yatırımlarının büyük önem taşıdığını belirterek, planlı altyapı çalışmalarının etap etap sürdürüleceğini ifade etti.

Başkan Uluçay, Gazimağusa Belediyesi’nin, altyapı yatırımlarıyla kentin geleceğine kalıcı çözümler üretmeye ve vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.