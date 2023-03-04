Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir içki dükkanından 23 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında çeşitli markalarda 10 şişe alkollü içki çalınmasıyla ilgili 1 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Polis açıklamasında, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma sonucu tutuklanan şahsın, zanlı olarak görülen M.G (E-36) olduğu belirtildi.

Yuvacık’ta bulunan bir şahsa ait narenciye bahçesinden, önceden kesilmiş yaklaşık 1000 kg. ağırlığındaki (toplam 30 kasa) King cinsi mandalinanın 2 Mart tarihinde R.T (E-50) ve H.T.(K-45) tarafından çalındığı tespit edildi.

Polis, bahse konu şahısların tutuklandığını açıkladı.