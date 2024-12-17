Gazimağusa’da elektrikli battaniye, Karaoğlanoğlu’nda bahçeye düşen yıldırım yangına neden oldu.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün akşam Gazimağusa’da Kurtulan Sokak’ta, bir şahsa ait evin salonunda, elektrikli battaniyenin ısınıp koltuğu tutuşturmasıyla yangın çıktı. Ev sakini tarafından söndürülen, muhtelif müzik aletleri, mobilyalar, beyaz eşyalar, kıyafetler ve kişisel evrakların zarar gördüğü yangın evde maddi hasara neden oldu.

- Karaoğlanoğlu’nda bir evin bahçesine yıldırım düştü

Öte yandan dün gece Karaoğlanoğlu’nda Desem Sokak’ta bir şahsa ait evin bahçesine yıldırım düştü. Yıldırımla çıkan, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın bahçedeki kulübenin ahşap çatısına, palmiye ağacına ve muhtelif saksılara zarar verdi.

-Otelin bahçesinde yangın

Bu sabahın ilk saatlerinde Alsancak’ta bir otelin bahçesinde elektrik tellerinin birbirine değmesiyle çıkan, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında kullanılmaz durumdaki klima dış ve iç üniteleri, pvc kapılar, yataklar, ütü masası, muhtelif tahta parçaları ve mandalina ağacı zarar gördü.