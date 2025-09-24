Gazimağusa’da Amin Ullah (E-49) aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre dün saat 13.30 sıralarında Ötüken’de bir sitenin inşaat alanında aniden rahatsızlanarak, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Ullah, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede darp veya cebir izine rastlanmayan Ullah'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

Soruşturma devam ediyor.