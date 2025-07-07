Gazimağusa ile Alsancak’ta çıkan yangınlarda 5 araba zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Gazimağusa’daki bir mobilya dükkanının arkasında dün saat 15.30'da yangın çıktı. Kullanılmayan mobilya tahtaları, karton ve poşetlerin tutuştuğu yangın park halindeki JG 855 plakalı araca da sıçradı. JG 855 plakalı araç tamamen, hurda halindeki başka bir arac ise kısmen zarar gördü.

Öte yandan bu sabahın ilk saatlerinde Alsancak'ta Karaoğlanoğlu Caddesi'nde bir oto galerinin batı kısmında, park halindeki NM 264 plakalı araçta henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın daha sonra park halindeki GR 122 ve HU 245 plakalı araçlara da sıçradı.

İtfaiye tarafından söndürülen her iki yangınla ilgili soruşturması sürüyor.