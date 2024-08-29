GAZİMAĞUSA UBP BAYKAL ÖRGÜTÜ ÜNAL ÜSTEL'İ DESTEKLEME KARARI ALDI

Ergün Yahat

21 Eylül günü gerçekleşecek olan UBP kurultayına yönelik örgütlerin saflarıda yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Gazimağusa Baykal örgütü başkan Mustafa Bayraktar Kadın Kolları Başkanı Elif Demir ve üyeler ile yapılan iştişare sonrasında Başbakan Ünal Üstel'i destekleme kararı aldı.

Örgüt başkanı Mustafa Bayraktar Baykal üyeleri ile yapılan istişare'de üyelerininin %70'inin Ünal Üstel den yana görüş belirtmesi sonrasında desteklerinin koşulsuz Ünal Üstel den yana olduğunu söyledi ..