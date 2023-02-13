Gazimağusa'da telefon hatlarında meydana gelen arızadan dolayı Gazimağusa Polis Müdürlüğüne ait mevcut hatlar ile 155 Polis İmdat hattı devre dışı kalmıştır. Arıza giderilenceye kadar 0548 829 1084 çağrı numaralı hattın kullanılması önemle rica olunur.