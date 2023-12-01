Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı Gazimağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve merkezin 12.kuruluş yıldönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, merkeze devam eden gençlerin çeşitli gösteriler sergilediği etkinliğe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser, bazı milletvekilleri ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de katıldı.

Etkinlikte, Mağusa Kale Lions Kulübü ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Kulübü ve Gazimağusa Meslek Lisesi öğrencileri de özel gereksinimli gençleri yalnız bırakmayarak çeşitli aktiviteler düzenledi.

Etkinlikte konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde İrfan Nadir 18 yaş Üstü Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi gençlerinin sergilediği gösterilerde, çok özel duygular yaşadıklarını ifade etti.

Özel gereksinimli gençlerin fırsat verildiğinde neler başardığını bu özel günlerde topluma daha iyi gösterme fırsatı yakaladığını kaydeden Gardiyanoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı merkezlerde özel gereksinimli bireylerin, hayatta daha bağımsız daha özgür bireyler olarak gelişmeleri yönünde çalıştıklarını vurgulayarak merkezin 12. Kuruluş yıldönümünü kutladı.