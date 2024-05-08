Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği ortaklığında cuma akşamı “Korolar Mağusa’da Tınlıyor” şöleni düzenleniyor.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alacak şölen saat 20.00’de başlayacak. Şölende, çocuk, gençlik, yetişkin ve kadın korolarından 14 çok sesli koro ve yaklaşık 500 korist sahne alacak.

Şölenle, ülkedeki çok sesli koroların birbirlerini dinlemeleri, kaynaşmaları ve repertuar paylaşımını güçlendirmeleri hedefleniyor.

Şölende, KPKD Ada Işığı Çocuk Korosu, KPKD Ada Işığı Gençlik Vokal Topluluğu, Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Koroları, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, MAKAMER Seslerin Özgürlüğü Kadınlar Korosu, DAÜ Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Öğretmenliği Programı Korosu, Barış İçin İki Toplumlu Koro – Lena Melanidou, Sonare Çok Sesli Korosu, Kyrenia International Choir, YDÜ Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Korosu, Mormenekşe Çağdaşlar Korosu, Vox Africa Choir, Ceasar Choir ve KPKD Otello Çok Sesli Korosu yer alacak.

Şölene katılmak isteyenler, biletlerini salon girişindeki satış noktalarından veya 0533 864 3435 ile 0548 888 99 77 numaralı telefonlar üzerinden temin edebilecek.