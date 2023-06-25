Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçiminde Gazimağusa ilçesinde kurulan 178 sandıkta oy sayımı tamamlandı.

52 bin 439 kayıtlı seçmenden 15 bin 516 seçmenin oy kullandığı Gazimağusa’da14 bin 889 oy geçerli, 627’si geçersiz sayıldı. Seçime katılım oranı yüzde 29.59 oldu.

Adayların oy oranlarına göre sıralaması şöyle:

Ali Başman (UBP) yüzde 40.96

Sami Özuslu (CTP) yüzde 40.76

Serhan Aktunç (DP) yüzde 7.15

Figen Yaman Lesinger (YDP) yüzde 5.00

Abdullah Korkmazhan (Bağımsız) yüzde 1.99

Tacan Reynar (TDP) yüzde 1.14

Çetin Sadeli (Bağımsız) yüzde 0.97

Umut Ersoy (Bağımsızlık Yolu) yüzde 0.75

Talip Sancar (Bağımsız) yüzde 0.41

Mert Taşkın (Bağımsız) yüzde 0.34

Meriç Erülkü,(Bağımsız) yüzde 0.24

Alper Özsakınç (Bağımsız) yüzde 0.20

Nazım Özsever (Bağımsız) yüzde 0.08