Ergün Yahat

Törene, partili bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda kalabalık parti üyesi katıldı. Ulusal Birlik Partisi Gazimagusa İlçe Binası’nda yer alan törende Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel Bülent Bebek’e parti rozeti takarak, kendisini ve katılanları kutladı. Törende ilk olarak Ulusal Birlik Partisi Gazimagusa İlçe Başkanı Nahit Öncü konuşma yaparak, Öncü başbakan Ünal Üstelin ve UBP'nin kalesi olan Gazimağusa ilçe başkanlığının çalışmalarını aktararak, Beyarmudu bağımsız belediye başkanı Bülent Bebek'in ve ekibinin partiye resmi olarak tekrar katılmasının mutluluk verici oldugunu kaydetti.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek de, yalnız bırakmadınız için teşekkür ederim, ben gidip geri gelmedim hep buradaydım. Belediye başkanlığı dönemimde hep UBP’li olduğumu söyledim” ifadelerini kullandı. Ulusal Birlik Partisi’nin ülkeyi kuran büyük hizmetler veren parti olduğuna işaret eden Bebek, Başbakan Ünal Üstel’le yapılan görüşmeler neticesinde Beyarmudu bölgesine yapılan çalışmalara değindi. Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, “başbakanımız isteği doğrultusunda, sadece seçim dönemlerinde değil her zaman sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz, önümüzdeki süreçte cumhurbaşkanlığı seçimi var 2 devletli egemenliğimizin devam etmesi için seçimi kazanmalıyız.

Bu süreçte biz sizden hiç kopmayacağız” dedi. Hasipoğlu, “Bülent kardeşimi zaten hep bizimleydi” diyerek, kendisine teşekkür etti. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel “ aramıza katılan değerli belediye başkanına hosgeldiniz sefalar getirdi “ dedi. Hükümetde 2 buçuk yılın dolduğunu belirten Ustel,12 mayistq 3 yıl tamamlanacağını ve bakan ve milletvekilleriyle gerceklestirilen icraatları yapilan toplantiyla anlatılacağını dile getirdi. Hükümeti kurarken verilen sözlerin bir bor yerine getirildiğini vurgu yapan Başbaka, öncelikle belediyeler reformunun hayata geçirildiğini anlattı.

Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle Ercan Hava Limanı projesini hayata geçirildiğini aktaran Üstel, yarım kalan yol projelerinin de bir bir tamamlandığını ve tamamlanacağını kaydetti. Karpaz Yarimadasına kadar yol projelerinin olduğunu belirten Üstel, Girne bölgesinde batı yollarının yapımının tamamlandığını, doğu yollarının da startını verildiğini söyledi .

Eğitim alanında yapılan reformlara da değinen Üstel, yüksek öğretimde yapılan çalışmalarla kacak öğrenci probleminin de önüne geçildiğini ifade etti. 5 yıllık kalkınma planı çerçevesinde yüksek öğretimde öğrenci sayısı ve kalitenin de artırılmasını amaçlandığına vurgu yapan Üstel, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde yaşanan mali kaynak sıkıntısının da yapılan çalışmayla giderildiğini anlattı. Sağlık alanında yapılan yatırımlara da değinen Başbakan Üstel, Maraş Sağlık Ocağı inşaatı ve ihtiyaç duyulan bölgelerde sağlık sisteminin iyileştirilmesi çalışmalarını anlattı.

Güzelyurt Hastanesi'nin de startını verildiğini, Girne Akçiçek Hastanesi’nin de önümüzdeki günlerde hizmete gireceğini ifade etti. Şampiyon Melekler için verilen adalet mücadelesinde istinaf süreci aşamasında hazırlıklara başlandığını kaydeden Üstel ve “bu süreci hassasiyetle takip edeceğiz” dedi. Olası bir deprem karşısında tüm okullarda analiz yapıldığını ve depreme dayanıklılık çalışması başlatıldığını anlatan Başbakan, üretim ve hayvancılık alanında getirilen düzenlemelere de değindi ve “biz yolumuza devam edeceğiz diyerek, katilim gösteren herkese teşekkür etti”.

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