GAZİMAĞUSA DEVLET HASTANESİNDE BOMBA PANİĞİ
Ergün Yahat
Gazimağusa devlet hastanesinde poliklinik önüne bırakılan şupeli çanta bomba paniğine yol açtı.
Polis güvenlik önlemi alarak bomba imha ekibinin gelmesi bekleniyor .
Detaylar az sonra
GAZİMAĞUSA DEVLET HASTANESİNDE BOMBA PANİĞİ
Ergün Yahat
Gazimağusa devlet hastanesinde poliklinik önüne bırakılan şupeli çanta bomba paniğine yol açtı.
Polis güvenlik önlemi alarak bomba imha ekibinin gelmesi bekleniyor .
Detaylar az sonra
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