GAZİMAĞUSA DEVLET HASTANESİNDE BOMBA PANİĞİ

Adli yıl açıldı Adli yıl açıldı

Ergün Yahat

Gazimağusa devlet hastanesinde poliklinik önüne bırakılan şupeli çanta bomba paniğine yol açtı.

Polis güvenlik önlemi alarak bomba imha ekibinin gelmesi bekleniyor .

Detaylar az sonra