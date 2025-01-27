GAZİMAĞUSA DEVLET HASTANESİ POLİKİLİĞİNDE HER GÜN GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Ergün Yahat

Gazimagusa devlet hastanesi başhekimliği ile Sağlık bakanlığının girişimleri sonrasında Gazimağusa Devlet hastanesinde büyük eksiklik olarak bulunan Göğüs hastalıkları uzmanı Dr.Fatma Seven ve Dr.Fadime Tülücü'nun her gün hastalara polikilinikte hizmet vermeye başlaması vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken çok sayıda vatandaşlar başta Sağlık Bakanı Dr.Hakan Dinçyürek ve Başhekim Dr.Mustafa Kalfaoğluna teşekkür ettiler...