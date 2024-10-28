Gazimağusa Belediyesi, kentin su altyapısının yenilenip güçlenmesi için 8 milyon TL’lik alt yapı yatırımı yaptı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, özellikle yaz aylarında artan kullanma suyu ihtiyacının eksiksiz ve kesintisiz sağlanabilmesinin yanı sıra kentte zaman zaman meydana gelen su sorununun en az düzeye indirilmesi için Gazimağusa Belediyesi tarafından 8 milyon TL’lik alt yapı yatırımı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, su altyapısının yenilenmesi ve güçlendirilmesine yönelik Anadolu ve Harika Mahallesi Boru Döşeme Projesi, Ana Su Deposu Kesintisiz Elektrik İçin Jeneratör Takviye Projesi ile Ana Su Deposu Santrifüj Pompa Alımı ve HDPE Boru Montaj Projesi’nin Gazimağusa Belediyesi tarafından 1 yıldan daha kısa süre içerisinde hayata geçirildiği kaydedildi.

Su yönetiminde ileriye dönük yatırım olarak da Scada sisteminin devreye konulduğuna değinilen açıklamada, bu sistem sayesinde, kentin su yönetimi bilgisayarlar yardımıyla sağlanabileceği ifade edildi.

Açıklamada, “Mevcut su şebekesinin en uç noktasında yer alması ve kentin en yüksek bölgesinde bulunması nedeniyle yıllardan beri susuzluk sorunu yaşayan Anadolu Mahallesi ile Harika Mahallesi, Gazimağusa Belediyesi ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi iş birliği sayesinde suya daha rahat ulaşabilir koşullara ulaştırıldı. Gazimağusa Belediyesi Su İşleri Birimi’nden alınan bilgiye göre, Su İşleri Dairesi’nin malzeme teminiyle Gazimağusa Belediyesi’nin kazı ve boru döşeme işlemlerini iş birliği içerisinde yürüttüğü çalışma kapsamında 1700 metrelik alanda 225 milimetre çapında ana su şebeke borusu döşemesi yapıldı.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Anadolu ve Harika Mahallesi’ne su ulaşması için, Gazimağusa Belediyesi tarafından sondaj su kuyusuyla sağlanan geçici çözüm koşulları iyileştirilerek bölgelerin direkt olarak Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen suya ulaşması ve kuyu suyunun şebekeden iptal edilmesinin sağlandığı belirtildi.

- “Ana su deposunun su dağıtım performansı artırıldı”

Kentteki Su İşleri Dairesi’ne ait ana su deposunda uzun yıllardan beri çalışır durumda olan ancak işlevlerini yitiren 5 adet santrifüj pompasının yeni nesil, enerji verimliliği ve performansı yüksek pompalarla değiştirildiğine değinilen açıklamada, eklenen elektrik alt yapısı ve değiştirilen pompalar sayesinde de kente su dağıtım performansının artırılmasının sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, yapılan bölgesel elektrik kesintilerinden olumsuz etkilenerek, su dağıtımı hizmetinde aksaklık yaşanması sorununa da müdahale edildiği, alınan yüksek performanslı jeneratör ile ana su deposu elektriğinin kesintisiz hizmet vermesi yönünde yatırım yapıldığı belirtildi.

- Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, gerek içme gerekse kullanma suyunun önemine vurgu yaparak, ilk aşamada yakın ve orta vadeli projelerle her koşulda kullanma suyu temininin devamlılığının sağlanması amacıyla Gazimağusa Belediyesi’nin bu yöndeki yatırım ve çalışmalarının aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Küresel su krizi ve iklim değişikliğine de dikkat çeken Başkan Uluçay, verilerin dünya çapında 785 milyon insanın temiz içme suyuna erişemediğini, her gün 800'den fazla çocuğun ise, dünyanın birçok yerindeki topluluklarda yetersiz su, sanitasyon ve hijyen sorunu kaynaklı olarak kirli sudan öldüğünü gösterdiğini vurguladı.

İklim değişikliği nedeniyle yaşanan doğal afetlerin su kaynaklarında büyük kirliliklere yol açtığını belirten Uluçay, “su yaşamdır” diyerek kaliteli su kaynaklarımızın korunması için gerekli çalışmaların yanı sıra su tasarrufuna da dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.