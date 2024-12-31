Akar yazılı açıklamasında “Yayıncılık yapan devlet kurumlarına 2025 yılı için milyarlarca liralık bütçe hazırlanmasına karşın yerel gazetelerin dağıtımından KDV alınması düşündürücü” dedi.

“Devletin tüm yetkili makamlarını uyarıyoruz” diyen Akar şunları kaydetti:

“Ekonomik kriz, belirsizlik ve gelecek kaygısı nedeniyle mutfaktan başka bir şey düşünemez hale gelen vatandaşların gazete okuma alışkanlığının azalması yetmezmiş gibi; devletin gazetelere KDV getirmesi akıl almaz bir durumdur. Sorunlara duyarsız kalınması nedeniyle son bir yıl içinde adanın birçok bölgesine gazete ulaştırılamaz oldu.

İnternette tek sayfalık gazete bolluğu olmasına karşın, geceli gündüzlü uğraşlar verilerek basılan çok sayfalı günlük gazeteler kendi iç sorunlarının yanı sıra, dağıtım şirketinin yaşadığı finansal güçlük yüzünden bugün Lefke, Mehmetçik, Karpaz gibi önemli bölgelerimize ulaşamıyor.

2025 yılı bütçesinde devletin yönettiği yayın kuruluşlarına milyarlarca liralık bütçe ayrılıyor, ancak gazete dağıtan şirketten ayda 15-20 bin liralık gelir sağlanacak diye KDV uygulaması yapılıyor.

En zor dönemlerde dahi Kuzey Kıbrıs’ın tüm bölgelerine dağıtılan yerel gazetelerin bugün sınırlı sayıdaki bölgeye ulaştırılması üzüntü vericidir. Defalarca uyarılan yetkililerin, bu konudaki duyarsızlığı devam ettiği takdirde 2025 yılı içerisinde günlük gazetelerin baskı ve dağıtımı tamamen durma aşamasına gelirse sürpriz olmayacak.

Tüm dünyada yazılı basını yaşatmak için büyük çaba sarf edilirken, Kıbrıs’ın kuzeyindeki ilgisizlik ve ciddiyetsizlik, Kıbrıs Türk halkının gazete okuma alışkanlıklarını yok etmekle kalmayacak, sektörde emek verenleri de işsiz bırakacak.

Mesleği gazetecilik olan tüm çalışanların Yeni Yılını kutlarken, sorunların çözümü için girişimlerimizin daha etkili bir şekilde devam edeceğini belirtmek istiyoruz.”