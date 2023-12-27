Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, yeni yıl nedeniyle dün akşam resepsiyon düzenledi.

Birlik kompleksindeki Paradise Park’ta yer alan resepsiyona; Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı siyasiler, Güney Kıbrıs’tan gazeteciler, birlik üyesi gazeteciler ile basın çalışanları katıldı.

Resepsiyonda Birlik Başkanı Emin Akkor kısa bir konuşma yaptı.

Akkor, Kıbrıs Türk basınının birçok açıdan iyi bir yıl geçirmediğini belirterek, “Önümüzdeki yıl da çok iyi bir sinyal almıyoruz. Zorlu bir yıl yine bizi bekliyor ama hepimiz için güzel bir yıl olmasını diliyorum” dedi.