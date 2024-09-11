Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, künyesi olmayan, kurumsal yapıdan uzak gazetelere itibar edilmemesi çağrısını yineledi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu’nun gazetecilerin hedef alınmasına yönelik açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Son zamanlarda politikacılar, sivil toplum örgütü temsilcileri tarafından ve sosyal medya üzerinden gazetecileri hedef gösterme eğiliminde olanların arttığını üzülerek takip etmekteyiz.

Gazetecilerin en önemli kamusal görevinin, yanlış gördüğü hususları eleştirmesi olduğunun unutulmaması ve her eleştirilenin kendisini eleştiren gazeteciyi hedef gösterme girişimlerine son vermesi, çağdaş demokratik bir ülke olmanın temel unsurlarındandır.

Bu yönde hareket edenler, gazetecilerin hedef gösterilerek kendilerine yapılan eleştirilerin değersizleştirilemeyeceğinin bilincinde olmalıdır.

Medyada şeffaflığa önem veren Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği yönetimi olarak, künyesiz yayın yapan bazı yapıların da dönem dönem gazetecileri hedef gösterdiği örneklerin arttığını görmek, rahatsızlığımızı katlamaktadır. Bu yöndeki hukuksal mücadelemiz devam ederken toplumumuzun da künyesi olmayan, kurumsal yapıdan uzak gazetelere itibar etmemesi çağrımızı yineleriz.

Ayrıca künyesi bulunan ancak haber ile reklam talebini birbiri içine sokan ve sırf reklam alamadığı için karşıdaki yapıyla ilgili doğruluğu araştırılmamış haberler yayınlamanın da etik kuralları ihlal ettiğini hatırlatmakta yarar görüyoruz.”