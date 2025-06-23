Önceki gün gözaltına alınan Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı.

AA’nın haberine göre Fatih Altaylı hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kendi ismiyle anılan YouTube sosyal medya kanalında yaptığı yayında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı “hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği” gerekçesiyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Altaylı, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne verilen talimat gereği önceki gün gözaltına alınmıştı ve emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soruşturma savcılığında ifadesi alınan Altaylı, Cumhurbaşkanı'na karşı herhangi bir tehdit veya hakaret maksadı olmadığını öne sürdü.

Savcılık, Fatih Altaylı'yı Türk Ceza Kanunu'nun "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" maddesinin delaletiyle ve "tehdit" suçundan tutuklanması talebiyle İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

İstanbul Nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliğinde sorgusu yapılan Altaylı, savcılıktaki ifadesini tekrar ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmedim sadece tarihsel bir bilgi verdim. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Hakimlik, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olması, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı hususlarını dikkate alarak Altaylı'nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

-DMM ve Adalet Bakanı’ndan Altaylı'nın tutuklanmasına ilişkin açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına ilişkin, "Altaylı'nın Cumhurbaşkanı'mızı kastetmediğine ve tarihi bir anekdot aktardığına ilişkin iddialar manipülasyondur." açıklamasında bulundu.

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Altaylı'nın tutuklanmasına ilişkin, "Hukuk devleti ilkesinin gereği olarak hiç kimse, Cumhurbaşkanımıza yönelik diktatörlük gibi çirkin ve yakışıksız ifadelerle hakaret ve tehdit içeren beyanlarda bulunma hakkına sahip değildir." ifadelerini kullandı.