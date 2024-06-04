Gazimağusa’da gaz kaçağı bir karavanda yangına neden oldu, büyüyen yangın diğer araçlara da sıçrayarak 4 araca daha zarar verdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün 11.00 sıralarında 15 Ağustos Bulvarı’ndaki tır parkının arkasında, Taşkın Gümüştaş, muhafaza etmesi için başka bir şahıs tarafından bırakılan motorsuz karavanın gazlı ocağını yakmaya çalıştığı sırada, muhtemelen karavan içinde biriken gaz kaçağının alevlenmesi nedeniyle yangın meydana geldi.

Yangının karavanın havalandırmasından dışarıya sıçraması ve kuru otları alevlendirmesiyle yayılan yangında aynı arazi içerisinde bulunan Şaban Uyar’a ait karavan ve Fevzi Kumsal’ a ait AS 562 plakalı kamyonet araç tamamen yandı. Yangında Mehmet Serdar’a ait karavanın sağ yan kısmında bulunan plastik pencere ve çamurluk eridi, Ali Soyel’ e ait karavanın arka kısmı ve arka camı ısıdan zarar gördü. Ayrıca yangında arazi içerisinde bulunan 5 okaliptüs ağacı kısmen yandı.