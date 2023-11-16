Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği, Ankara’da İkinci Uluslararası Değerleme Formuna ve Türk Devletleri Değerleme Uzmanları Birlikleri Konseyi’nin yönetim kurulu toplantısına katıldı

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, 13-15 Kasım’da düzenlenen Forum ve toplantıya Birlik adına Birlik Başkanı Kutay Ramiz ve Asbaşkan Burcu Ergin’in katıldığı ifade edildi.

Forum’a Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinin ev sahipliğinde Azerbeycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Beyaz Rusya, Romanya, Kuzey Makedonya, Rusya ve KKTC’den temsilciler katıldı.

Formu’n açılışında, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Başkanı Yaşar Bahçeci ve Türk Devletleri Değerleme Uzmanları Birlikleri Konseyi başkanı Omarbekov Askar, Türkiye Sermaye Piyasası Kurul Başkanı İbrahim Ömer Gönül , TC Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, TC Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu konuşma yaptı.

Forumda Türk Dünyasındaki Değerleme Faaliyetleri, Avrupa ve Asya’da Değerleme Faaliyetleri, Türkiye’de Para ve Sermaye Piyasaları ile Diğer alanlarda Gayrimenkul Değerleme Faaliyetleri, Uluslararası Değerleme ve Finansal Raporlama Standartları görüşüldü.

Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği temsilcileri de Kuzey Kıbrıs’ta Değerleme Faaliyetleri konulu bir sunum yaptı.

-KKTC’ye kutlama mesajları:

KKTC’nin kuruluş yıldönümü münasebetiyle Yaşar Bahçeci, Azerbaycan adına Vugar Oruç, Türk Devletleri Değerleme Uzmanları adına Konsey 1. Dönem başkanı ve ayni zamanda Kazakistan adına Askar Omarbekov ve Genel Sekreter Marat Baytokov, Özbekistan adına Nargiz Mirzarahimova, Kırgızistan adına Sovetbek Zakirov özel tebrik mesajları ilettiği kaydedildi.