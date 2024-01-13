Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Demokrat Parti Milletvekili Serhat Akpınar, GAÜ olarak ana misyonlarının devleti sonsuza kadar yaşatmak olduğunu belirtti.

Akpınar, Kurucu Cumhurbaşkanı Raif Rauf Dentaş’ın ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

“Üniversitemizin de, bağrında teşekkül ettiği ve sonsuza kadar varlığını devam ettireceği vatan toprağında; onu vatan yapabilmek adına gerçekleştirilmiş, ‘Milli Mücadele ve Onun Ölümsüz Kahramanı’ Rauf Raif Denktaş'ı edebiyete intikalinin 12'inci yılında ‘Girne Amerikan Üniversitesi Ailesi’ olarak, şükran ve minnet ile yad’ediyor, rahmet diliyoruz. Girne Amerikan Üniversitesi olarak ana misyonumuz, onun en büyük ülküsü devletimizi sonsuza kadar devam ettirmek, aziz hatıratını unutturmamak, toplumsal ve siyasal emanetleri ile manevi mirasının gereklerini yerine getirebilmek olduğunu da bir kez daha teyit ediyoruz.”