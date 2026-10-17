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GAÜ Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve bağlı yüksek okulların bulunduğu yerleşkede oluşturulan “farkındalık stantlarında” meme kanserinde erken tanının önemi, meme sağlığı ve düzenli sağlık kontrolleri hakkında bilgilendirmeler yapılırken, meme muayene eğitim modelleri kullanılarak uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Hemşirelik Yüksekokulu Meme Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde, erken tanının önemine dikkat çekmek ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Polis okulunda hizmet içi eğitimlere devam ediliyor

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