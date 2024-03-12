Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sri Lanka Kampüsü’nün, 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Kolombo‘da gerçekleştirildi.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre yaklaşık 300 mezunun kep giydiği törene, resmi ve özel kurumların üst düzey yöneticileri, uluslararası öğrencilerin mensup oldukları ülkelerin büyükelçi ve diplomatik temsilcileri, medya kuruluşları ile mezun aileler katıldı. Törende GAÜ Merkez Kampüsü'nü, Rektör Yardımcısı ve Stratejik İşbirlikleri Direktörü Prof. Dr. İsmet Esenyel temsil etti.