GAÜ Ruhsal Travma Ve Afet Merkezi’nin kurulmasında öncü rol üstlendi

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, GaüMedya’dan Özlem Demircioğlu’nun konuğu oldu. Depremi yaşayanların durumu adeta ‘kıyamet günü’ diye adlandırdıklarını aktaran Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, yaşananların dünyanın en büyük felaketi olduğunu kaydetti ve etkilerinden bahsetti.

Psikolojik travmayı ölüm tehdidi ya da vücut bütünlüğünün tehlikeye girmesi şeklinde tanımlayan Çakıcı, iki temel duygun olan dehşet ve çaresizliğin arkasından öfke, yas, kaygı ve endişenin yaşandığını aktardı. Depremi yaşayanların, ailelerin, yardıma gidenlerin ve izleyenlerin yaşadığı psikolojik travmanın devam ettiğini kaydetti ve belirtilerinden bahsetti.

Akut stres sendromunun post travmatik stres bozukluğuna döndüğünü ve üç grup belirtiden meydana geldiğini birinci grubun sürekli hayatta gördüğü her şeyi fotoğraf karelerinden oluşturduğunu ve devamlı olayla uğraşır bir halde olduğunu, ikinci grubun gelecek kaygısı yaşadığı, insani faaliyetlerinde suçluluk duygusu hissettiğni ve üçüncü grubun ise öfke patlamaları yaşadığını dile getirdi.

“KİŞİ BU ACILARA DAYANAMAYABİLİR PSİKOLOJİK İLK YARDIM BURADA DEVREYE GİRER”

Post travmatik sendromun yıllarca sürebileceğini ifade eden Çakıcı, “Travmalar yıllarca ortaya çıkmazken aniden de ortaya çıkabilir. Kişi bu acılara dayanamayabilir bu nedenle hızlı müdahale yapılması gerekir, psikolojik ilk yardım için beklenmemeli kişilerin hızlı bir şekilde hizmet alması gerekir” dedi ve bu doğrultuda Türkiye Psikologlar Derneği ve üniversitelerin bu tip durumlara hazır olduğunu ancak KKTC’nin böyle bir duruma hazır olmadığını belirtti.

“GAÜ VE PEMBE KÖŞK PSİKİYATRİ HASTANESİ ÖNCÜ ROL ÜSTLENDİ”

KKTC’de bugüne kadar Ruhsal Travma ve Afet Merkezlerinin olmadığına dikkat çeken Çakıcı deprem sonrası Ruhsal Travma ve Afet Merkezi kurulumunda öncü rol üstlenen GAÜ ve GAÜ COO’su Doç. Dr. Hüda Hüdaverdi’ye tebriklerini iletti ve sözlerini şöyle sürdürdü, “GAÜ, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi ile bir bağlantı kuran ilk üniversite oldu. GAÜ Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Ayşe Muhtaroğlu ile birlikte meslektaşlarımızı küçük bir eğitimden geçirdik.”

Başhekim Prof. Dr. Mehmet Çakıcı Kıbrıs’ta kurulan ilk merkezin GAÜ bünyesinde kurulduğuna vurgu yaparak, “Burada yaptığımız bir insanlık hizmetidir ve ücretsizdir. GAÜ bünyesinde başlatılan bu adımla birlikte her üniversitede Ruhsal Travma ve Afet Merkezi olması lazım. Bir sistemin parçası olarak burada adımlar atıldı” ifadelerine yer verdi. Çakıcı, eğitimlerin gelişmesi için çalışmaların devam ettiğini de ekledi.

“TÜM TIBBİ RAHATSIZLIKLARIN ARTABİLECEĞİ PSİKOLOJİK BİR ETKİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Çakıcı, Mart ayı ile birlikte özellikle afet bölgesinden gelen öğrencilerin psikolojik olarak yaralı olacağını bir kısmının kendiliğinden geçebileceği gibi bir kısmının da rahatsızlık boyutuna yükseleceğini belirtti ve “tüm tıbbi rahatsızlıkların artabileceği psikolojik bir etkiyle karşı karşıyayız” dedi ve şunları ekledi, “Belki binaları yolları bir iki yıl içinde tamir edeceğiz ama insanların yaraları bir iki yıl içinde geçmeyecek, bilimsel ve üniversitelerin hakim olduğu bir bilgi sistemini bu travmaya karşı kurmamız gerekiyordu. GAÜ’de atılan ilk adım bunun ışığı oldu.”